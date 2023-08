Incendio nel basso Salento, evacuati due hotel. Il sindaco di Santa Cesarea Terme: «Attimi di paura»

Un vasto incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi a Santa Cesarea Terme in località Belvedere sulla litoranea per Porto Badisco, nel Salento. Le fiamme si trovano attualmente a non molta distanza dall’Albergo Palazzo e rischiano di avvicinarsi al centro urbano. Al momento le forze dell'ordine stanno procedendo con l'evacuazione di due strutture alberghiere. Sono intervenuti anche due canadair. Sul posto sono al lavoro i Vigili del fuoco e gli operatori della Protezione civile.

«Ora la situazione è sotto controllo.