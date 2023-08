Un incendio si è sviluppato in un'area destinata a veicoli rottamati a Pago Vallo Lauro. Le fiamme sono divampate nel primo pomeriggio nel deposito in via Nazionale. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che con un'autobotte, hanno lavorato diverse ore per domare l'incendio.

L'area interessata dalle fiamme conteneva anche materiale di risulta e rifiuti. Sul posto anche Polizia e carabinieri per le indagini.