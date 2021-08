Incidente in autostrada a Brescia, morto un 55enne: al volante c'era la moglie, illesa

Dramma in autostrada A4, nel tratto tra Brescia Est e Desenzano del Garda, all’altezza di Calcinato. Un uomo di 55 anni, residente a Torino e di origine rumena, è morto ieri mattina in un incidente d'auto. Alla guida c'era sua moglie, connazionale di 4 anni più giovane, trasportata in ospedale in stato di choc. Per l'uomo, invece, non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto ricostruito, l'auto viaggiava in terza corsia di sorpasso a velocità sostenuta, quando per cause ancora da accertare - probabilmente un colpo di sonno - è andata a schiantarsi contro il guard rail dopo aver sbandato. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nello schianto. Nel tratto autostradale interessato si è poi formata una coda di oltre15 chilometri, anche a causa di un altro incidente nella stessa zona.

