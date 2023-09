Incidente con lo scooter sulla Casilina: Alfonso Iannotta muore a 17 anni dopo ore di agonia

Ancora un grave incidente che vede coinvolto un mezzo a due ruote: è il terzo in una settimana. Dopo il terribile impatto sulla Superstrada Cassino-Formia costato la vita a Graziella Parente di Coreno Ausonio, a bordo della moto con suo marito, e il sinistro che si è verificato lungo i tornanti di Montecassino nel quale ha perso la vita Giulio D’Aliesio di Cassino alla guida della sua moto, ieri mattina teatro dell’incidente è stata la Casilina Sud. Nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e San Pietro Infine a rimanere gravemente ferito è stato un ragazzo di 17 anni: Alfonso Iannotta. Il giovane, di San Pietro Infine, è deceduto dopo quasi 18 ore di agonia: il minore era in sella alla sua motocicletta, ieri mattina, quando si è scontrato frontalmente con una Golf.

Raimondo Todaro: «Ho avuto due tumori maligni. I medici mi chiamarono mentre stavo registrando Amici»

Cosa è successo

L’impatto è stato talmente tanto forte che il mezzo a due ruote si è spezzato in più parti.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dal personale Ares 118 arrivato dalla postazione di Cassino ma anche il trasferimento d’urgenza, in elicottero, presso l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta non è bastato per salvargli la vita. Questa mattina alle 5.20 il suo cuore ha smesso di battere.