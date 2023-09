Incidente Roma, due morti sulla Flaminia nello scontro tra auto. Strada chiusa (poi riaperta) e traffico deviato

È di 2 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi sulla Flaminia, vicino Roma. A perdere la vita, a seguito dello scontro tra due auto, sono Pier Giovanni Cucusi, di 41 anni, e Massimo Sconocchia di 58. Anas informa che la strada statale 3 «Flaminia» al km 17, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, è stata ora riaperta. La viabilità è stata interrotta da via Tiberina a via Sacrofano e il traffico è deviato. Il personale Anas è intervenuto nella gestione della viabilità.