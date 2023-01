Incidente in auto: Jordan morto a 19 anni, è finito contro il muro di un sottopasso

Un diciannovenne, Jordan De Barre, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nelle campagne di Modena, in Stradello Panaro. A riportarlo è il Resto del Carlino. L'auto che stava guidando, per ragioni che sono al vaglio, è finita contro il muro di un sottopasso. Il giovanissimo guidatore, 19enne, è morto sul colpo. Sullo stesso veicolo viaggiava un altro giovane, cugino della vittima, rimasto ferito, ma non in gravi condizioni.

Jordan morto nello schianto in auto: andava a cena da parenti

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco. Jordan De Barre viveva a Modena e a quanto pare stava raggiungendo alcuni parenti a cena quando è avvenuta la tragedia.

Strage continua sulle strade italiane

Non si ferma la strage sulle strade che vede nell'anno appena chiuso il triste aumento di incidenti, vittime e feriti. Il week end conta anche la morte di un addetto alla raccolta rifiuti travolto e ucciso mentre stava lavorando con il suo mezzo nella frazione di Botteghino di Parma. L'uomo, di 59 anni, di origini magrebine, era dietro al mezzo di servizio quando un'auto lo ha investito e scagliato a diversi metri di distanza finendo poi la sua corsa contro un palo della luce. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. L'uomo alla guida della vettura, un cinquantenne, è stato invece trasportato al pronto soccorso per accertamenti. Su quanto successo ora indaga la polizia stradale di Parma.

Ad Arezzo a perdere la vita in uno schianto sono stati invece marito e moglie in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la regionale 71 all'altezza di Borgo a Giovi. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale aretina, due auto si sono scontrate frontalmente: nell'urto la coppia, lui 59 anni e lei di 57, è morta sul colpo, mentre sono rimaste ferite due ragazze di venti anni che erano sull'altra vettura. Le due giovani sono state trasportate dai sanitari inviati dal 118 in codice giallo una all'ospedale di Arezzo, l'altra alle Scotte di Siena. Sul posto i vigili del fuoco per liberare la strada, rimasta chiusa, e anche l'Enpa per soccorrere il cane che viaggiava sull'auto della coppia morta ed è sopravvissuto allo schianto.

Morti sulle strade italiane, parla il ministro Salvini

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sollecita una revisione del Codice della Strada. «Ci sono ancora alcune migliaia di morti di troppo sulle strade, autostrade e soprattutto sulle extraurbane italiane - dice il ministro - stiamo riguardando anche il codice della strada che data 1992». Salvini aveva già anticipato la possibilità del ritiro a vita della patente per alcune gravi infrazioni, come per chi guida ubriaco o sotto l'effetto di qualche droga, annunciando una stretta a 360 gradi che riguarderà non solo le sanzioni per alcune infrazioni, ma anche la possibilità di adeguare le multe al reddito del guidatore, rendendole quindi più salate per chi ha redditi più alti.