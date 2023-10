Incidente sulla statale di Lecce: morto un 22enne. La moglie (ferita) partorisce all'arrivo in ospedale: il neonato sta bene

Incidente mortale sulla strada statale Lecce – Maglie, all’altezza dello svincolo per la San Donato-Galugnano. Distrutta una giovane famiglia. A perdere la vita nello scontro un 22enne, Stefano Maggio di Cutrofiano, mentre è rimasta gravemente ferita la moglie, Elena Merico, incinta di 7 mesi, ricoverata dai sanitari del 118, in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Sulle cause e sulla dinamica dell’incidente indagano le forze dell’Ordine. Secondo una prima ricostruzione l’auto, una Fiat Punto, con a bordo la vittima e la donna ferita, avrebbe sbandato e si sarebbe capovolta in seguito all’impatto finendo la corsa ribaltata a ridosso del guardrail. Traffico rallentato e code d’auto lungo il tratto stradale interessato dall’incidente.

IL PARTO

La donna dopo il trasporto in ospedale nel reparto di Ginecologia dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ha partorito un bimbo, un maschietto di 3,200 kg, il bimbo sta bene.