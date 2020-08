Auto salta la rotonda e si incastra sotto il guardrail: all'interno una giovane coppia Foto

Ultimo aggiornamento: 11:10

MONTE DI MALO (VICENZA) - La notte scorsa, mezz’ora dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Giovanni XXIII a Monte di Malo per unstradale: incolumi i due occupanti finiti contro il. La squadra accorsa da Schio ha messo in sicurezza la Ford Fiesta, che dopo aver letteralmenteè finita contro la barriera, senza alcun danno per la giovane coppia all’interno dell’utilitaria. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.