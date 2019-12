Venezia, auto contro un camion: muore schiacciato tra le lamiere a 21 anni

SAN DONA' DI PIAVE - Con l'auto si schianta frontalmente contro un mezzo pesante:un 21enne muore schiacciato nell'abitacolo. L'incidente si è verificato questa mattina a San Donà di Piave lungo via Calvecchia. Erano le 7 quando la Lancia Ypsilon si è scontrata con un mezzo pesante nei pressi del centro commerciale Piave a Calvecchia. Un botto impressionante, e per il giovane di 21 anni non c'è stato nulla da fare è rimasto incastrato tra le lamiere. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco arrivati dal vicino distaccamento con i sanitari del 118 e i carabinieri. Ferito non in modo grave il camionista. La Statale 14 è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso, con inevitabili disagi. Tutto è al vaglio dei carabinieri, intervenuti per fare piena chiarezza su cause e responsabilità.

Roma, muore a 20 anni sulla Braccianese: grave l'amica calciatrice della Lazio

Ultimo aggiornamento: 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA