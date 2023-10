Anita morta in moto a 17 anni, l'incidente mentre è in sella col fidanzatino: sbalzata nel fossato dopo lo schianto col guardrail

Anita Graneroli è morta a 17 anni dopo un terribile incidente in moto a Sondalo, in Valtellina. Venerdì sera si trovava sul sedile posteriore, trasportata dal fidanzato, che ha perso il controllo della Aprilia Rsv 650 e si è schiantato contro il guard rail. La giovane è stata sbalzata nel fossato ed è morta sul colpo. Inutili i tentativi di soccorso. Il ragazzo, maggiorenne, è rimasto ferito e trasportato in ospedale.

La dinamica dell'incidente è ancora sottoposta a indagine.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo (22 anni), potrebbe aver frenato bruscamente, prima di rovinare addosso al guardrail, riporta Il Giorno. Da chiarire i motivi della frenata, che ha fatto perdere il controllo del mezzo al ragazzo, adesso ricoverato in ospedale. La giovane, studentessa al corso di Parrucchieri del Polo di formazione professionale di Sondalo, è stata sbalzata nel fossato ed è morta dopo l'urto fortissimo. In lutto la comunità della cittadina lombarda, dove la ragazza viveva con la sua famiglia.