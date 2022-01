Roma, incidente in via di Torrevecchia: scontro tra auto e scooter, morto un 40enne

Un uomo di 40 anni è morto ieri sera a Roma, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale in via di Torrevecchia, all'incrocio con via Dolcedo. Lo scontro, avvenuto intorno alle 20, ha conivolto una Opel Corsa e uno scooter Honda SH sul quale viaggiava la vittima. L'impatto non ha lasciato scampo all'uomo, deceduto sul colpo. Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario, accorso dopo segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112.

L'automobilista, un 42 enne italiano che si è subito fermato, è rimasto illeso. Negativi gli esiti degli esami tossicologici e alcolemici di rito disposti, dopo il trasporto in ospedale. Al vaglio della Polizia locale di Roma capitale l'esatta dinamica di quanto accaduto.