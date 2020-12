Milano, schianto in auto: muoiono mamma, papà e figlia 12enne. Gravissimi due fratelli di 16 e 10 anni

Dramma a Milano. Sale a tre il bilancio delle vittime dell'incidente stradale di ieri sera sulla tangenziale Ovest, all'altezza di Rozzano, che ha coinvolto una famiglia. Dopo la madre di 39 anni morta sul colpo e una figlia di 12 anni appena giunta in ospedale, in tarda serata, come è stato riferito dalla polizia stradale, è morto anche il padre di 41 anni. Rimangono gravissimi gli altri due figli, un ragazzo di 16 anni e una bimba di 10.

La famiglia, due genitori e tre figli, viaggiava a bordo di una Honda Jazz sulla Tangenziale Ovest a Sud di Milano . Poco dopo le 20, nei pressi dello svincolo di Ponte Sesto, sul tratto dell'innesto con l'autostrada Milano-Genova, secondo una prima ricostruzione, la macchina si è scontrata con un'altra automobile e si sarebbe ribaltata. Sono in corso le indagini di Procura e Polizia Stradale per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

