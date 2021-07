Incidente in Salento, scontro frontale fra auto: morto un 27enne, feriti altri 5 ragazzi

Un giovane è morto e cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada provinciale tra Martano e Otranto, in Salento. Ha perso la vita Giuseppe Mazzeo, 27enne di Melendugno. Era alla guida di una Citroen C3 che si è scontrata vicino allo svincolo per Carpignano, per cause in corso di accertamento, con una Peugeot 308 sulla quale viaggiavano cinque ragazzi. Per estrarre i feriti dalle lamiere sono dovuti intervenire i Vigili del fuoco, con una gru. I cinque ragazzi sono stati trasportati dalle ambulanze al vicino ospedale di Scorrano. Sull'accaduto indagano i Carabinieri.

APPROFONDIMENTI TOSCANA Forte dei Marmi, incidente frontale sul lungomare: morta una donna,... NEWS Roma, incubo Cassia: mamma e bimba su passeggino investite da un... INCIDENTI La strage dei centauri, scontro sulla Cassia muore motociclista di 36...