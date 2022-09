Schianto tra scooter e due auto, Angelo fa un volo di cinque metri e muore a 22 anni

Un drammatico incidente tra uno scooter e due auto avvenuto nella serata di martedì è costato la vita a un ragazzo di 22 anni a Saponara, nel messinese. La vittima è Angelo Cannuni, originario di Spadafora.

Il giovane, attorno alle 22, viaggiava in sella al suo scooter a Saponara, all'incrocio tra via Kennedy e via Sciascia, quando per motivi ancora da accertare si è schiantato contro un'auto, una Grande Punto. L'impatto ha provocato un volo di cinque metri, e il ragazzo è finito in un terreno sottostante la carreggiata. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto avrebbe tentato di schivare Cannuni. Nell'incidente è coinvolta anche un'altra auto, un'Audi.

Il giovane aveva frequentato con buoni risultati l’Istituto “Majorana” di Milazzo ed era iscritto alla facoltà di Scienze Informatiche presso l’Università di Messina.