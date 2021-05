Un ragazzo di 24 anni, Giuseppe Guzzi, è morto e la sua fidanzata è ricoverata in gravi condizioni, a seguito di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19.30 di ieri sera a Varese. I due viaggiavano a bordo della motocicletta del giovane quando sono finiti a terra, per cause ancora da accertare: l'allarme stato lanciato da alcuni automobilisti sopraggiunti solo successivamente.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati