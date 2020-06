Rimane schiacciato nella pressa, Michele muore a 54 anni. Lascia moglie e tre figli. Il titolare sotto choc

Ultimo aggiornamento: 18:58

stamani alla, fabbrica di carpenteria in via Primo Maggio 40 a Maerne di Martellago (). Un operaio di 54 anni residente a Scorzè ha perso la vita poco dopo l’inizio del suo turno di lavoro, poco prima delle 7: è rimasto schiacciato sotto una pressa. Immediato l’allarme lanciato dai colleghi ma i sanitari del Suem di Mirano accorsi in ambulanza non hanno potuto che constatare il decesso. Sul posto anche gli ispettori dello Spisal dell’Asl 3 e i carabinieri di Martellago. Sotto choc il titolare e i dipendenti.La vittima si chiama, abitava a Scorzè, lascia moglie e tre figli.Lavorava in quella fabbrica da 6 anni. Stava lavorando da solo ad una pressa piegatrice ed è rimasto schiacciato con il capo. Al momento era da solo al lavoro a quel macchinario, ma nel capannone c'erano altri colleghi. Uno passando si è accorto, l'ha estratto dal macchinario e ha dato l'allarme, ma ormai era troppo tardi. E' deceduto praticamente sul colpo.