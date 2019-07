Isola d'Elba, esplode palazzina: tre feriti e due dispersi

n'esplosione è avvenuta nella notte in una palazzina di due piani a Portoferraio, nell'Isola d'Elba. La deflagrazione, provocata da una fuga di gas, ha causato il crollo dell'edificio. I vigili del fuoco, in azione con unità cinofile e squadre Usar specializzate nella ricerca tra le macerie, hanno estratto vive tre persone mentre altre due risultano disperse.





Il boato è stato avvertito in quasi tutta l'isola: il gas sarebbe uscito da una bombola in una palazzina in zona Consumella di Portoferraio un quarto d'ora prima delle 5. Fonti locali indicano un dispero, mentre i vigili del fuoco parlano di due.

Martedì 23 Luglio 2019, 07:13 - Ultimo aggiornamento: 23-07-2019 07:30

