Isola Liri, vola dalla finestra di casa mentre pulisce i vetri: una donna elitrasportata a Roma

Cade mentre è intenta a pulire i vetri. Tragedia sfiorata questa mattina ad Isola Liri. Ferita una donna dopo un volo d alcuni metri. Nei pressi dell'ex cartiera Boimond sono arrivati i mezzi dell'Ares 118 e un'eliambulanza che ha trasferito la malcapitata in una struttura della Capitale. La sua prognosi è riservata anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso hanno avviato gli accertamenti i Carabinieri della stazione di Isola del Liri e della Compagnia di Sora.