Jesolo, annegato a 150 metri dalla spiaggia: 26enne era uscito in pedalò con la fidanzata

Martedì 24 Luglio 2018, 17:45 - Ultimo aggiornamento: 25 Luglio, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESOLO (VENEZIA) - Pare non sapesse nuotare, ma ha deciso di fare il bagno restando aggrappato al pedalò per tutto il tempo, fino a quando è finito sott'acqua pare per una congestione, la ragazza (che ha paura dell'acqua) non è riuscita a soccorrerlo. Il bagnino dalla spiaggia si è subito tuffato e lo ha raggiunto a nuoto, quindi lo ha riportato a riva dove gli ha praticato a lungo il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare. per un 26enne residente a Negrar (Vr),, di origini romene, ma da tempo in Italia.I due fidanzat in vacanza a Jesolo intorno alle 14 avevano noleggiato un pedalò ale si sono allontanati fino a circa 150 metri dal pontile. Nessuno dei due sapeva nuotare. Ciò nonostante Daniel ha deciso di scendere in acqua rimanendo aggrappato al pedalò. All’improvviso ha mollato la presa e la compagna non è più riuscita a salvarlo. Un bagnino delladella torretta 19 ha raggiunto la coppia a nuoto e, intercettato il 26enne, lo ha portato a riva, dove ha cominciato le manovre di rianimazione, continuate con l’arrivo del Suem. Purtroppo, però, è stato tutto inutile.L'uomo che aveva noleggiato il pedalò alla coppia veronese si è sentito male sulla spiaggia, pare per un infarto, ed è stato ricoverato all'Angelo di Mestre.