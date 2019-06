La bimba precipita dal secondo piano, passante eroe la prende al volo: il video conquista il web

Una bambina precipita dal secondo piano, un passante eroe la prende al volo e le salva la vita: è successo a Istanbul, e il video - finito sui social network - è diventato virale. Protagonisti della storia un giovane algerino di 17 anni, di nome, e una piccola rifugiata siriana di due anni,La bimba era caduta dal secondo piano di un palazzo nel quartiere popolare di Fatih: stava giocando vicino ad una finestra senza la sorveglianza degli adulti. Così il giovane ha notato la situazione di pericolo e ha avvisato i vicini, piazzandosi per precauzione sotto la finestra: quando è accaduto il peggio e la bimba è caduta, lui l'ha presa al volo. Un gesto definito «eroico» da numerosi utenti.«Stavo semplicemente camminando per strada e ho visto la bambina alla finestra. È caduta e, grazie a Dio, l'ho presa prima che cadesse a terra», ha raccontato modestamente Zabaat all'agenzia turca Dha. Le immagini sono state registrate da una telecamera di sorveglianza e diffuse dai media locali e sono diventate virali sui social: in tanti si sono congratulati con il giovane eroe Faouzi.