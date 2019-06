La Sapienza, morto il ragazzo che ha scavalcato i cancelli per entrare al rave abusivo

Choc alla Sapienza, giovane in fin di vita per entrare al rave: voleva scavalcare la cancellata Il giovane voleva partecipare alla Notte Bianca, il party abusivo organizzato tra le mura dell’università, evitando il pagamento del ticket per accedere alla “disco-Sapienza”.

Domenica 23 Giugno 2019, 14:02 - Ultimo aggiornamento: 23-06-2019 14:18

E' mortoil ragazzo che venerdì sera si è ferito, in maniera grave, mentre tentava di scavalcare il muro di cinta dell'università, in viale dell’Università, di fronte al civico 30. Il tutto nell’indifferenza di quanti, in viale della Minerva, hanno continuato a ballare fino a notte fonda, probabilmente senza neanche essersi accorti del rumore dell’ambulanza, che ha trasportato il ragazzo all’Umberto I. Operato nel pomeriggio di ieri, il 26enne non ce l'ha fatta.