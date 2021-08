Ladri in azione a Montopoli, svaligiata la casa dell'ex sindaco Antimo Grilli

RIETI - Furto con scasso a casa dell’ex sindaco di Montopoli Antimo Grilli. I malviventi, approfittando della momentanea assenza di Antimo Grilli, il quale era in vacanza con la famiglia, si sono introdotti nell’abitazione dell’ex amministratore nelle campagne di Montopoli passando per campi dopo aver alzato la recinzione e dopo aver forzato una finestra. Una volta dentro, avendo potuto agire indisturbati, hanno rovistato ovunque mettendo a soqquadro la casa portando via del contante e alcuni preziosi.

La scoperta. Ad accrgersi che qualcosa non andasse è stata la madre dell’ex sindaco che abita non lontano. La donna che passava di lì tutti i giorni ha notato una finestra aperta, che era stata chiusa fino il giorno prima, ha avvisato il figlio che è tornato precipitosamente dalle vacanze anticipando il rientro e una volta a Montopoli l’amara scoperta. Tutto sottosopra e la conta di ciò che mancava.

La segnalazione ai carabinieri arrivati subito per i rilievi (sono intervenuti i militari della stazione di Casperia) e adesso verrà formalizzata la denuncia contro ignoti. “Quando ti entrano i ladri in casa - ha scritto Antimo Grilli sui social - e ti mettono tutto a soqquadro, oltre alla rabbia, avverti soprattutto un senso di disagio, tristezza e molta più insicurezza. Oltre che rubarti cose più o meno di valore, cose che hanno un valore affettivo e che fanno parte della tua vita privata, vieni derubato della tua sicurezza. La casa è il nostro rifugio, il luogo dove dovremmo sentirci più sicuri e al riparo da tutto e quando tutto ciò viene violato da estranei malintenzionati ne usciamo destabilizzati ed emotivamente molto provati e turbati. Ci vorrà tempo perché una famiglia possa tornare alla normalità dopo una esperienza del genere, avanti comunque e fate attenzione, sono tornati in azione a Montopoli”.

La solidarietà. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati in queste ore all'ex sindaco da parte di sindaci e amministratori della Sabina, da amici e conoscenti. Antimo Grilli ha inteso ringraziare tutti e in particolar modo i carabinieri prontamente intervenuti alla sua chiamata con la speranza ora che si possa dare un volto e un nome ai malviventi che hanno violato la sua abitazione.