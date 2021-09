Moto si schianta contro auto a Lanuvio: muore 31enne

Dramma a Lanuvio: un incidente mortale si è verificato intorno alle 9:30 questa mattina su via Nettunense al km 14. A perdere la vita un 31enne di Aprilia di nazionalità rumena che è finito contro una Fiat Panda guidata da una persona anziana che svoltava a sinistra per immettersi in un distributore in direzione Anzio.

Il motociclista proveniva invece in direzione Roma, sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 ed è atterrato un elisoccorso ma per il trentunenne motociclista non non c'è stato nulla da fare è morto sul colpo . La strada è stata chiusa per due ore con conseguenti file chilometriche del traffico molto sostenuto della domenica mattina in direzione mare. Per i rilievi e chiudere la strada sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Velletri.