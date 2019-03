Leucemia, con il trapianto salva la vita alla sorellina: «Ora sono legate per sempre»

Alessia, 5 anni, combatte contro la leucemia da ormai due anni: è stata curata all'ospedale di Catania, ma la malattia si è ripresentata. Poi, il viaggio a Roma, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù per quel trapianto di midollo osseo che rappresenta l'unica possibilità per continuare a vivere. Prima del trapianto, però, bisogna vincere la malattia.



Il papà delle bimbe dice che Alessia da nove mesi si sottopone a chemio e immunoterapia per poter poi avvicinarsi a quel trapianto che la farà rinascere per la seconda volta. Così, dopo più di due anni di cure, Alessia sarà sottoposta al trapianto per cercare di debellare la leucemia.



"Il trapianto è previsto il 5 aprile - dice il papà delle due bambine a Today -. Ad Arianna abbiamo spiegato tutto con tatto e delicatezza. Ha le sue paure, perché è una bimba anche lei, ma è felicissima di poter salvare la vita alla sua sorellina".

Sabato 23 Marzo 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2019 13:06

