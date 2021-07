Livorno, donna trovata morta in camera da letto: fermato il marito

È stato fermato il marito di Ginetta Giolli, di 62 anni, trovata morta lo scorso sabato nella sua abitazione in un condominio di case popolari a Livorno. Il corpo della donna è stato rinvenuto dalla polizia in camera da letto, senza vestiti con una profonda ferita alla testa. Al momento l'uomo, 55 anni, originario del Marocco è il primo indiziato per l'omicidio. Non avrebbe retto il suo alibi che stando ai primi riscontri non avrebbe trovato conferma da parte degli inquirenti.

Livorno, fermato un 55enne

Si sarebbe presentato lui stesso in questura ieri verso le 12:30, venendo poi sentito come persona informata sui fatti alla presenza del pm titolare delle indagini. L'uomo avrebbe detto di essere stato fuori Regione, ma non avrebbe convinto gli inquirenti. In base alle testimonianze raccolte, tra marito e moglie, che non avevano una convivenza stabile, ci sarebbero stati dissapori.

La ricostruzione del femminicidio

Secondo quanto riferito da un'amica della vittima, la stessa che ha dato l'allarme facendo scoprire il cadavere sabato scorso, quando si era sentita per l'ultima volta con Ginetta Giolli, l'uomo sarebbe stato a casa della vittima e la 62enne avrebbe manifestato l'intenzione di mandarlo via.

Probabile arma del delitto è un martello rinvenuto nell'abitazione, che non avrebbe presentato segni di forzatura alla porta. Per l'uomo è scattato il provvedimento di fermo perchè gli inquirenti sono convinti che fosse in procinto di lasciare l'Italia.

La squadra mobile, coordinata dalla procura, adesso sarebbe al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita della donna. È in corso una fitta attività sul campo da parte della polizia che sta provando a raccogliere testimonianze di vicini e conoscenti. Inoltre si stanno esaminando alcuni filmati di telecamere situate nelle zone limitrofe alla casa. La vittima non aveva al momento un lavoro e percepiva il reddito di cittadinanza. La procura ha chiesto la conferma del provvedimento di fermo a carico dell'uomo al giudice per le indagini preliminari.

L’autopsia potrà sicuramente chiarire tutti i dubbi e fornire nuovi elementi. Intanto l’associazione "Non una di meno" di Livorno sottolinea come non si interrompa purtroppo la serie dei femminicidi in città: «Nel 2018 Francesca, oggi Ginetta. Il femminicidio non è un fatto d’eccezione o di emergenza ma è l’estrema conseguenza della cultura sessista e maschilista che lo alimenta e lo giustifica».

