Luana muore sul lavoro a 22 anni trascinata da un rullo e schiacciata in un macchinario: era mamma di una bambina

Una ragazza di 22 anni, Luana D'Orazio, è morta in seguito a un infortunio sul lavoro avvenuto stamani in un'azienda tessile in via Garigliano a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato. Secondo le prime ricostruzioni la giovane sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario, un orditoio, dopo essere stata trascinata dal rullo. Immediatamente i colleghi di lavoro della 22enne hanno dato l'allarme, ma una volta arrivato sul posto il personale...

