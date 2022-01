Esasperata dalla figlia no vax in smart working, la prende a martellate: «Volevo ucciderla»

Lite furiosa in casa tra madre e figlia ieri pomeriggio, 30 gennaio: la prima, 80 anni, impugna una mazzetta da muratore e colpisce tre volte alla testa la 47enne che fugge in strada sanguinante. I vicini chiamano la polizia che subito soccorre la donna ferita e poi ricoverata in ospedale.

Una volta in casa gli agenti trovano l'anziana che aveva ripulito tutto e candidamente ha confessato: «Volevo ucciderla».

La madre si è detta esasperata per la difficile situazione familiare. L'episodio, avvenuto ieri pomeriggio a Mestre, è stato reso noto oggi. A lanciare l'allarme al 113 sono stati i vicini, allarmati per le urla che provenivano dall'abitazione confinante. Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno arrestato per tentato omicidio l'anziana, per la quale sono stati poi disposti gli arresti domiciliari. La figlia, presa in cura dal 118, è stata trasportata in ospedale, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.