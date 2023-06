Maltempo a Macerata, bomba d'acqua sulla città: persone evacuate. Il Comune: «Salire ai piani alti»

Il maltempo continua a sferzare l'Italia. Nelle ultime ore una violenta perturbazione ha colpito in particolare il Maceratese, dopo aver bersagliato l'hinterland di Ancona e la zona dei Fano in provincia di Pesaro Urbino. Nel tardo pomeriggio una vera e propria bomba d'acqua durata quasi tre ore ha causato allagamenti di strade, garage, scantinati ma anche caduta di alberi. Strade e garage allagati, smottamenti, alberi caduti, disagi soprattutto a Macerata, a Pollenza e Tolentino.

Maltempo, dall'Emilia-Romagna alla Sicilia: è allerta arancione e gialla in dieci regioni. Ecco dove

Persone evacuate

Situazione particolarmente critica nelle frazioni di Villa Potenza e di Sforzacosta dove si segnalano alcune persone evacuate dai piani più bassi degli edifici e fatte salire a quelli più alti, dopo l'esondazione del Fosso Narducci, con strade e locali allagati, viabilità bloccata. «A causa delle precipitazioni cadute in modo anomalo in città, al momento ci sono diverse arterie viarie bloccate.

«Salire ai piani alti»

«Vietato scendere nei garage/cantine sotterranei e si raccomanda di salire ai primi piani». È la raccomandazione fatta in serata dal Comune di Macerata ai cittadini delle frazioni di Villa Potenza e Sforzacosta in seguito alla bomba d'acqua che ha colpito diversi centri della provincia provocando allagamenti di strade e scantinati, smottamenti e l'esondazione del Fosso Narducci a Sforzacosta con l'acqua che ha allagato i giardini pubblici e alcune cortili di abitazioni. «La raccomandazione - scrive il Comune - è valida anche per tutti i cittadini residenti nei pressi di canali o fossi fino a nuove istruzioni».