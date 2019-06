Manuel Bortuzzo: «Tra dieci anni sarò in piedi ma spero prima»

Lunedì 10 Giugno 2019, 18:42 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2019 19:02

«Tra dieci anni mi vedo in piedi. Ma spero di riuscirci anche prima». Sorride Manuel Bortuzzo , il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e 3 febbraio alla periferia sud di Roma, e ripercorre le 'fatiche' della riabilitazione per tornare a camminare. «La riabilitazione procede molto bene - evidenzia Bortuzzo, a margine della presentazione del terzo campionato Usip, in programma in Lombardia dal 19 al 26 settembre -, abbiamo in mente un piano di recupero molto serrato ma non sappiamo dove finirà. Non ci sono tempi certi, il cronometro a cui ero abituato non c'è più. Prima mi allenavo mattina e sera, ora faccio riabilitazione mattina e sera. Fortunatamente lo sport mi ha abituato a certe fatiche».Bortuzzo si emoziona quando ricorda tutti i messaggi ricevuti in questi mesi: «Mi ha stupito che celebrità e musicisti mi abbiano scritto. Poi Totti, Bebe Vio e tanti altri. L'altro giorno mi ha scritto ancora Gregorio Paltrinieri e mi ha detto che gli manco: evidentemente qualcosa gli ho lasciato nei nostri allenamenti ad Ostia».