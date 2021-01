GF Vip, Giulia De Lellis contro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli: «Che tristezza»

Giulia De Lellis contro Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al GF Vip: «Che tristezza». La puntata di venerdì sera ha infiammato i vip anche fuori dalla casa. L’influencer si è scagliata contro il programma in difesa di Giulia Salemi. Durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip Pierpaolo Pretelli è stato scelto dal pubblico come secondo finalista. La proclamazione è avvenuta in diretta nello studio e Signorini gli ha fatto incontrare Elisabetta Gregoraci.

L’ennesimo confronto tra i due che non è piaciuto né al pubblico, stanco dei “Gregorelli”, né a Giulia De Lellis che ha deciso di prendere le difese di Giulia Salemi che è l’attuale fidanzata di Pretelli. «Io non seguo molto, ma se accendo e trovo una scena simile rimango veramente scioccata! Ma che cose brutte, tristi… - ha scritto la De Lellis nelle sue storie Instagran la De Lellis - Giulia ora non c’è’. Ah ok… quindi? Le può mancare di rispetto o fare lo sciocco per far chiacchierare ancora del nulla?. Giulia è la sua attuale fidanzata. E lei, Elisabetta la sua vecchia fiamma. Mi sembra davvero poco carino tutto ciò. Che tristezza solo questo!! Ma lasciassero stare questi due ragazzi fare ciò che sentono! Non vedo il senso di tutta questa invadenza! Ok le dinamiche televisive, ma fino ad un certo punto, perché poi risultano fuori luogo e imbarazzanti. Forza Giulia, sei troppo buona”, ha concluso Giulia. Per lei si è trattato quindi di un incontro non necessario».

