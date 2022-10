Morto l'escursionista disperso sul Monte Argentera: il romano Marco Paradiso aveva 32 anni

Di Marco Paradiso, 32 anni, originario di Roma ma da qualche anno trasferitosi in quel di Torino, si erano perse le tracce venerdì sera. Non aveva fatto più rientro a casa dopo essere uscito di buon mattino per una escursione sul Monte Argentera, in alta valle Gesso, nella provincia di Cuneo, in Piemonte. La sua macchina era rimasta parcheggiata nella zona delle Terme di Valdieri, dove l’aveva lasciata prima di avventurarsi tra rocce e dislivelli. Subito era partito l’alert alle autorità per i soccorsi. Le squadre del soccorso alpino di Cuneo, dei vigili del fuoco del comando provinciale e della guardia di finanza sono state impegnate diverse ore per le ricerche dell’escursionista. Nelle operazioni è stato impiegato anche l’elicottero delle fiamme gialle dotato di un particolare apparato per la individuazione di possibili segnali telefonici emessi in aree impervie, oltre a droni dei vigili del fuoco.

I familiari avevano fatto scattare l’allarme nella tarda serata. Le ricerche, purtroppo, erano state interrotte nella notte per riprendere non appena possibile, all’alba. La salma del giovane alpinista è stata ritrovata nel primo pomeriggio di ieri, localizzata dopo i sorvoli a valle del Passo delle Rovine, dove presumibilmente è precipitata da una sporgenza pianeggiante. Sul posto sono stati sbarcati due tecnici del soccorso alpino della Finanza e del soccorso alpino e speleologico piemontese che hanno coadiuvato l’equipe sanitaria a bordo dell’elisoccorso regionale che ha constatato il decesso e recuperato il corpo di Paradiso, consegnato ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria. In seguito, l’elicottero dei vigili del fuoco ha proceduto con il recupero di tutte le squadre rimaste in quota. Paradiso si trovava nel comune di Valdieri per trascorrere qualche giorno di vacanza per il ponte di Ognissanti.