Omicidio Marco Vannini, oggi la sentenza della Cassazione sulla famiglia Ciontoli. Il sit-in: «Giustizia e verità»

Oggi la Corte di Cassazione si pronuncia sull'omicidio di Marco Vannini, il ventenne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 a casa della fidanzata Martina Ciontoli a Ladispoli, sul litorale romano. Diverse persone stanno approfittando dell'occasione per un sit in fuori dalla Suprema Corte, chiedendo a gran voce "Giustizia e Verità" per Marco.

Marina Conte, madre del defunto, ha ribadito prima di entrare in Cassazione che «la famiglia Ciontoli «se ha una coscienza dovrà pensare a quello che ha fatto. Mio figlio si poteva salvare. Oggi qui c'è l'"esercito" di Marco che ci ha sostenuto in questi anni: familiari, amici e tanta gente che ha scelto di essere con noi, c'è anche chi arriva

dall'estero. Ringrazio tutti quelli che sono qui accanto a noi in questa giornata».

Oggi ci saranno i ricorsi presentati dalla procura generale di Roma, dai familiari della vittima, parti civili, e dalla difesa. Punto centrale è stata la sussistenza o meno del reato di omicidio volontario riconosciuto in primo grado ma non in appello, dove il sottufficiale della Marina Militare e padre della fidanzata di Marco, un anno fa, ha visto la pena ridursi da 14 a 5 anni.

Lo scorso 29 gennaio i giudici della corte d'Assise d'Appello di Roma hanno condannato Ciontoli per l'accusa di omicidio colposo a 5 anni di reclusione contro i 14 che gli erano stati inflitti in primo grado. Avevano invece confermato le condanne a tre anni per i due figli di Ciontoli, Martina e Federico, e per la moglie Maria Pezzillo.

