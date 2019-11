Caso Vannini, un messaggio incastra Mary Ciontoli: «Mi chiese i nomi dei medici e infermieri presenti quella notte»

Ultimo aggiornamento: 11:07

Nuove testimonianze sulrischiano di incastraremoglie di Antonio, accusato dell'omicidio del ragazzo. La donna avrebbe chiesto delle informazioni sui medici del Pit. Come riporta una conoscente della famiglia Ciontoli a Quarto Grado, Mary le scrisse un messaggio: «Chiedendomi se potevo aiutarla nel far sapere al marito come si chiamavano il medico e le infermiere presenti quella notte al Pit».La testimone, nel 2015, lavorava proprio nel Posto di Primo Intervento dove fu portato Marco nella notte tra il 17 e il 18 maggio. La donna ha raccontato di essere stata contattata poche ore dopo dalla signora Ciontoli e che in quelle ore tutto il Pit era blindato, nessuno degli infermieri sapeva molto, piano piano vennero fuori piccole informazioni fino a quando non si apprese che il 20enne era morto nella casa dei Ciontoli, appunto.Su quella sera la test ricorda: «Quella situazione mi sembrava strana, mi ricordo di aver risposto al messaggio dicendo che mi dispiaceva, ma che non potevo bussare per sapere i nomi», poi conclude, «Da allora io non li ho più sentiti e ho anche cancellato il numero di telefono».