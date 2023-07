Mariella Marino uccisa in strada a colpi di pistola ad Enna, arrestato l'ex marito. L'uomo era già stato denunciato

È stato arrestato per omicidio volontario Maurizio Impellizzeri, l'imprenditore accusato di avere ucciso con colpi di pistola la moglie, Mariella Marino, a Troina, nell'Ennese. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri in quasi flagranza di reato. Militari dell'Arma, dopo avere ascoltato dei testimoni del delitto, si sono recati nella sua abitazione dove hanno trovato Impellizzeri, in evidente stato di choc. L'uomo non ha opposto alcuna resistenza e ha consegnato la pistola usata per il delitto si carabinieri. Impellizzari è ancora nella caserma dell'Arma a Troina in attesa di essere interrogato alla presenza di un legale.

La precedente denuncia

La penalista Gravagna aveva già difeso Impellizzeri in precedenza, in una causa intentata a suo carico proprio dalla ex compagna. Marino aveva denunciato l'imprenditore mesi fa «per atti persecutori», viste le continue minacce che avrebbe ricevuto dall'ex compagno, tra cui una in particolare: «Ti ammazzo a colpi di pistola, ti sparo».

Il procedimento era poi sfociato in un patteggiamento a 8 mesi. All'indagato era stata sospesa la pena e imposto di seguire un percorso di riabilitazione in un centro antiviolenza.

«Ci siamo visti fino a venerdì scorso - ha raccontato oggi la legale, dopo la notizia del decesso di Marino - e mi ero raccomandata con lui di non avvicinarsi alla moglie proprio perchè c'era in corso un percorso di riabilitazione». Poi la penalista ha concluso scioccata: «Non mi aspettavo che potesse accadere una tragedia simile».

Prelevato a casa sua

I militari dell'Arma hanno raggiunto Impellizzeri a casa sua, un tempo abitazione della coppia, che aveva pure tre figli già maggiorenni. Dopo la separazione tra Impellizzeri e Marino, lui era rimasto ad abitare nella stessa casa, mentre la donna era tornata a vivere con la madre. Ma i rapporti tra loro erano rimasti tesissimi. Dopo la denuncia di Marino i carabinieri avevano iniziato a tenere sotto controllo l'uomo: avevano più volte perquisito la sua casa e il luogo di lavoro alla ricerca di armi. Mai trovate.