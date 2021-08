Ancona, va in bagno di notte e non lo sente tornare in camera: trova il marito morto in un lago di sangue

Dramma nella notte in corso Carlo Alberto ad Ancona con un uomo di 79 trovato morto in un lago di sangue. Era andato in toilette e lì probabilmente una caduta contro i sanitari del bagno gli è costata la vita.

Vanessa Zappalà, uccisa dall'ex a Catania. L'amica: «Si appostava sotto casa ma lei diceva: "E' solo geloso"»

APPROFONDIMENTI TRAGEDIA Catania, Vanessa Zappalà uccisa a 26 anni dall'ex... IL CASO La sirena dei carabinieri, la folle corsa tra le strade di Cardito... ROMA Fabbrica di tamponi falsi alle porte di Roma: decine di minori...

La moglie non vedendolo ritornare è andata in bagno e ha fatto la terribile scoperta avvertendo subito i soccorsi ma quando Croce Gialla e automedica sono arrivati per l'uomo non c'era più niente da fare.

Uccisa mentre passeggia con gli amici in strada: Vanessa muore a 26 anni, si cerca l'ex fidanzato