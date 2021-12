Mascherine all'aperto obbligatorie in tutta Italia a Natale: il governo valuta la stretta anti contagi. Cdm oggi alle 17

La variante Omicron spaventa l'Europa e l'Italia pensa a una stretta in vista di Natale. Estendere l'obbligo di mascherine all'aperto, nel periodo delle festività, a tutto il territorio nazionale. È l'ipotesi che circola in queste ore in ambienti di governo, in vista del Consiglio dei ministri che dovrà approvare il decreto legge per la proroga dello stato d'emergenza Covid.

L'ipotesi sarebbe sostenuta da alcuni esponenti dell'esecutivo, anche in considerazione del fatto che diversi sindaci hanno già introdotto l'obbligo nei loro Comuni. Al momento, spiegano però fonti governative, il decreto sullo stato d'emergenza non contempla alcuna norma in tal senso e l'ipotesi non sarebbe ancora stata discussa nel governo.

Proroga stato di emergenza

«Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia Covid». È il titolo del decreto legge che compare all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato alle 17. All'odg c'è poi l'esame di leggi regionali e varie ed eventuali.

Sileri: difficile si arrivi a zone rosse

«Difficilmente si arriverà di nuovo ad avere delle zone rosse. Oggi per la variante Omicron siamo un pò meno preoccupati perchè la terza dose protegge. Stabilire oggi chi deve fare la terza dose a seconda del livello degli anticorpi non è scientificamente possibile». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in Commissione Affari costituzionali sul tema 'Obblighi vaccinali e rafforzamento certificazioni verdi Covid-19'.