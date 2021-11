Meteo, arriva il freddo polare. Ferrara: «Autunno addio, neve a quote basse». Ecco dove

Colonnina di mercurio giù in picchiata nei prossimi giorni. Dopo una breve tregua, la discesa di aria polare dal Nord Europa che sta portando nuovamente il maltempo sull’Italia sta assumendo caratteristiche via via più rigide. Insomma dal prossimo weekend irrompe l'inverno vero, portando il rischio nubifragi in molte città italiane. A non lasciare molte speranze su un possibile ritorno al mite autunno è il meteorologo Edoardo Ferrara, di

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati