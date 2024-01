Messina Denaro, Lorena Lanceri condannata a 13 anni: la vivandiera accudì il boss durante la latitanza

Il gup di Palermo ha condannato a 13 anni e 8 mesi in abbreviato, per concorso esterno in associazione mafiosa, Lorena Lanceri, la donna che ha per mesi ha accudito durante la latitanza il boss Matteo Messina Denaro. A 6 anni e 8 mesi è stato condannato il marito Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurata inosservanza della pena. A Lanceri, legata sentimentalmente al capomafia, era stato contestato inizialmente il favoreggiamento: nel corso delle indagini l'accusa è stata modificata.

Indagato anche l'autista

Si complica anche la posizione processuale di Giovanni Luppino, arrestato insieme a Denaro il 16 gennaio scorso e accusato, tra l'altro, di aver fatto da autista al capomafia.