Meteo, marzo potrebbe portare l'inverno: rischio gelate e forti nevicate sull'Italia

Unche sembra essere già finito, anche se alcuni potrebbero obiettare e dire che in fondo non è mai arrivato. Ma non è detta l'ultima parola. Sepotrebbe cambiare le carte in tavola e portare invece uncon tanto di nevicate.Secondo gli esperti de Il meteo.it, analizzando le tendenze, ci si può fare già un'idea su come sarà l'andamento dei prossimi mesi, in linea generale anche se le previsioni non possono definirsi completamente affidabili. Pare però da subito chiaro che le temperature a marzo e ad aprile continueranno ad essere superiori alla media con scostamenti rispetto ai valori di riferimento anche di più 2 gradi. Questo non significa che sarà sempre caldo e soleggiato.Nel mese di marzo si potrebbe assistere a brusche variazioni, come accadde anche nel 2018 con forti nevicate. Questo 2020 potrebbe portare una tendenza simile con delle correnti dal Polo Nord che potrebbero causare un abbassamento delle temperature considerevole con freddo, ghiaccio e anche neve. Una condizione anomala per la stagione che potrebbe avere conseguenze per la natura e l'ahricoltura, ma anche per la salute delle persone, con colpi di coda di ceppi influenzali.