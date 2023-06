Meteo, le previsioni del weekend: temperature in calo e temporali sparsi. Arriva una nuova perturbazione sull'Italia: ecco dove (da Nord a Sud)

Meteo, cambia tutto. Le previsioni del tempo cambiano di nuovo. Dopo qualche giorno in cui ci sembrava l'estate fosse arrivata e in molti già si dicevano provati dalle alte temperature, tornano le piogge e le colonnine di mercurio del termometro scendono, almeno al Centro-Nord, per effetto di masse d'aria fresca in arrivo dai quadranti nordorientali. Segnali di affanno dell'anticiclone che negli ultimi giorni ha favorito condizioni di prevalente stabilità sull'Italia. Ne approfitteranno alcuni impulsi instabili in arrivo dall'Atlantico che fino alla fine della settimana coinvolgeranno parte dello Stivale, innescando un graduale ridimensionamento delle temperature.

Il meteo, da oggi cambia tutto

In particolare, come spiegano a 3BMeteo, nella giornata di venerdì le temperature subiranno una diminuzione al Centro-Nord, e soprattutto al Nordovest, dove in alcuni casi si supereranno di poco i 20°C di massima in pianura. Altrove il calo sarà più contenuto, addirittura al Sud si potranno registrare lievi aumenti, con picchi di 35/36°C in Sicilia sulle zone interne del Catanese.

Le previsioni del weekend

La perturbazione giunta oggi sull'Italia, nel corso del fine settimana continuerà la sua corsa verso Levante riuscendo a rinnovare instabilità in molte zone dello Stivale, specie nella giornata di sabato, spiegano gli esperti di 3BMeteo. Il vortice depressionario scavatosi sul Ligure, sabato si porterà gradualmente verso il medio-alto Adriatico per poi allontanarsi domenica verso la Grecia dove perderà gradualmente di energia. Quest'ultimo lascerà così spazio allarimonta dell'alta pressione da Ovest che nel corso della prossima settimana andrà a coinvolgere soprattutto le nostre regioni Centro Meridionali, dove è attesa una nuova fiammata africana nel prossimo weekend.

Le previsioni di sabato 1 luglio: rovesci e temporali dal Nord al Centro

Nord: Instabile con rovesci fino al pomeriggio su est Lombardia, Triveneto ed Emilia-Romagna; parziali schiarite altrove.

Centro: Instabile con rovesci e temporale sparsi specie su Toscana, Umbria e Adriatiche; schiarite in serata. Temperature in calo, massime tra 24 e 29.

Sud: Qualche temporale su Molise e Campania in estensione a Puglia e Basilicata; schiarite altrove. Temperature in calo sulle Tirreniche, massime tra 27 e 31, ma fino a 35 su est Sicilia.



Il meteo di domenica 2 luglio

Nord: Variabilità al mattino sul Nordest ma con schiarite fino a cielo generalmente poco nuvoloso; possibile instabilità pomeridiana su Alpi e Appennino emiliano con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31.

Centro: Cielo parzialmente nuvoloso con locale instabilità pomeridiana in Appennino; maggiori schiarite sulle coste. Temperature in aumento, massime tra 27 e 31.

Sud: Poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti su Appennino e nord Sicilia. Temperature in calo, massime tra 26 e 31.