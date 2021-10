Maltempo, allerta rossa su Liguria, Lombardia e Piemonte. Forti temporali previsti anche a Roma

Una perturbazione atlantica ha raggiunto il Mediterraneo centrale, determinando forte mal tempo a partire dalle coste del Mar Ligure. Questa sarebbe responsabile dell'intensa fase di maltempo che sta interessando le regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud. Previsto anche un deciso rinforzo della ventilazione sul Mar Ligure e sul Tirreno centrale.

Allerta in tutto il nord italia

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

A partire dalla serata di oggi sono attese precipitazioni diffuse, che localmente potranno essere anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Lazio, in estensione dalle prime ore di domani a Campania e Sicilia. Attesa inoltre ancora pioggia su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, e venti forti su Emilia-Romagna, Toscana e Liguria. Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento ha dunque valutato per domani una allerta rossa su parte di Lombardia, Piemonte e Liguria mentre l'allerta è arancione su Provincia Autonoma di Trento e su parte di Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana e Sicilia.

La situazione a Milano

Massima allerta per pioggia e vento è prevista tra le ore 21 e l'una del mattino di domani, martedì 5 ottobre a Milano. Massima attenzione quindi in caso di permanenza nelle zone alberate. Tra le 2 e le 7, invece, le piogge saranno molto intense sulle province a Nord di Milano (Lecco, Como, Varese) provocando possibili ondate di piena con rischio concreto di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro.

Resta aperto in permanenza il Coc (Centro operativo comunale) e dalle 21 tutte le squadre saranno dislocate nelle zone a rischio esondazione, mentre sono in atto verifiche sulle caditoie e i sottopassi ed è già stato lanciato il sistema di allerta ai cittadini, ai commercianti e agli ambulanti del mercato di piazzale Lagosta. Questa sera saranno evacuate le comunità del parco Lambro ed è vietato sostare nelle zone del Lambro. Un prossimo aggiornamento della situazione è previsto per la mezzanotte.

Precipitazioni anche nel Lazio e sud Italia

Previste anche precipitazioni, da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio e temporale sul Lazio, soprattutto sui settori costieri, in estensione dal mattino di domani, martedì 5 ottobre, a Campania e Sicilia.

Il Centro funzionale regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l'avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dalla tarda serata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, e per le successive 18-24 ore si prevedono su Roma e sul Lazio: precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale». A comunicarlo è in una nota la Protezione Civile del Lazio.

«I fenomeni - prosegue la nota - saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio».

Temporali e vento forte, maltempo in vista nel Reatino: scatta l'allerta meteo

Le ordinanze locali

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del Comune per domani 5 ottobre a causa dell'allerta meteo. Simmile odinanda anche a Capalbio, in provincia di Grosseto: scuole chiuse in tutto il terriorio comunale a causa dell'allerta meteo arancione da mezzanotte alle 6 del mattino e con codice giallo dalle 6 alle 10 per temporali forti e pioggia.

Infine anche la Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido sino alle 24 di domani. Su Palermo è previsto un livello di allerta arancione. In particolare, si legge nell'avviso, «dal mattino di domani e per le successive 24 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento».