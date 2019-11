Prof uccisa a Roma, pena dimezzata al compagno: 16 anni. «Incapace di intendere»

Al momento in cui nel maggio 2017 uccise la sua compagna, Francesco Carrieri era seminfermo di mente, e oggi per questa ragione è stato condannato a 16 anni di reclusione e a tre anni di Rems a pena espiata. La sentenza è stata emessa dalla prima Corte d'assise d'appello di Roma, i cui giudici hanno riconosciuto per l'uomo la diminuente del vizio parziale di mente equivalente. In primo grado Carrieri era stato condannato a trent'anni di reclusione per omicidio volontario aggravato dopo il processo col rito abbreviato.

Era il primo maggio 2017 quando, al culmine di una lite, Carrieri colpì la compagna Michela Di Pompeo con un peso da palestra, uccidendola sul colpo. Fu lo stesso Carrieri, dopo l'arresto, ad ammettere la sua responsabilità. Secondo quanto al tempo si apprese, disse di avere colpito la compagna al culmine di una lite scaturita dal suo timore di essere lasciato solo.

Al momento dell'omicidio Francesco Carrieri «versava in condizioni tali da almeno grandemente scemare la capacità d'intendere e volere». Questa sancisce al perizia collegiale disposta dalla corte che oggi i giudici hanno considerato nel dimezzare la pena a Carrieri da 30 a 16 anni.

Francesco Carrieri, direttore di banca romano, il primo maggio 2017 uccise la compagna Michela Di Pompeo, insegnante della prestigiosa Deutsche Schule, nella sua abitazione di via del Babuino, nel centro storico di Roma.



