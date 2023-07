Michelle Causo, oggi i funerali a Roma. Il fidanzato la sposerà simbolicamente: «Andrò avanti solo per te»

Oggi alle 11, a sette giorni esatti dall'omicidio che ha scosso Roma e il quartiere di Primavalle, si celebreranno i funerali di Michelle Causo, la 17enne picchiata e ferita con almeno sei coltellate al torace, alle spalle e all'addome e altrettante lesioni più superficiali procurate nel tentativo estremo di parare i colpi.

Michelle Causo, le verità non raccontate del killer. La famiglia: «Basta falsità». Il trapper solo in cella per evitare che possano aggredirlo

Michelle Causo, i funerali a Roma

Un numero, quello delle coltellate, ancora impossibile da quantificare con esattezza, considerata la mancata deposizione ad oggi della relazione del medico legale. Il coetaneo che l'ha uccisa, forse per un debito di 1500 euro, ora è recluso nel carcere minorile di Casal del Marmo.



Nel punto in cui si è disfatto del corpo dell'amica, in via Stefano Borgia, lunedì i familiari e gli amici hanno lanciato in cielo lanterne ed esploso fuochi d'artificio. Tra loro anche il fidanzato Flavio che, al termine della fiaccolata, ieri sera ha accusato un malore.



Oggi alle 11, nella chiesa Santa Maria della Presentazione, dove si darà l'ultimo saluto a 'Misci', lui la sposerà simbolicamente con le fedi acquistate per l'occasione. «Te lo prometto - ha scritto sui social il ragazzo poco fa - sorriderò solo per te, andrò avanti solo per te, Angelo mio».