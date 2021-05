Suicida il migrante aggredito a Ventimiglia: si è tolto la vita impiccandosi con un lenzuolo

Il migrante vittima di aggressione a Ventimiglia lo scorso 10 maggio si è tolto la vita impiccandosi con un lenziolo. Il giovane di 23 anni originario della Guinea si è sucidato questa notte nel Cpr di corso Brunelleschi a Torino. Si trovava in isolamento per motivi sanitari a tutela della salute degli altri ospiti si è impiccato usando le lenzuola in dotazione nella sua camera. Il 23enne era a Torino dopo che aveva subito una aggressione a Ventimiglia (Imperia) lo scorso 9 maggio da 3 persone subito identificate e denunciate alla polizia.

