Milano, «violentata nel parchetto da uno sconosciuto»: la denuncia di una 27enne americana

Aggredita e violentata ieri a Milano: è la denuncia di una designer 27enne americana. Ne danno notizia oggi alcuni quotidiani. La giovane attorno alle 18 è stata vista uscire a piedi scalzi e barcollante dal parco Trenno, in evidente stato di sofferenza. Un passante l'ha avvicinata per chiederle se fosse tutto a posto e, visibilmente sotto shock e in un misto di italiano e inglese, la giovane ha spiegato di stare male e di essere stata aggredita. Arrivata una pattuglia della Polizia locale è scoppiata a piangere: «Sono stata violentata lì nel parchetto da uno sconosciuto».

Nella zona, poco distante dal centro commerciale Bonola, di solito c'è passaggio, nell'area verde molti runner.