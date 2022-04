Milano, nella bigiotteria del centro commerciale gioielli di grandi marchi ma sono falsi: maxi sequestro da 700mila articoli

La Guardia di finanza di Milano ha sequestrato nel corso di due operazioni oltre 700 articoli di bigiotteria con marchi contraffatti e più di 272mila prodotti cosmetici privi dell'etichettatura prevista. In particolare i militari hanno trovato in un negozio di bigiotteria in un centro commerciale della città bracciali, collane, anelli e orecchini con i nomi di grandi marchi della moda, ma contraffatti.

APPROFONDIMENTI IL FALSO Napoli, la guardia di finanza sequestra 10 mila capi... L'OPERAZIONE Blitz nell'Agro, sequestrati 20mila accessori falsi per smartphone LA SCOPERTA Napoli, blitz a Porta Nolana: 39enne scoperto con merce falsa,...

La merce è stata sequestrata e il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato. Sempre a Milano i militari hanno rinvenuto oltre 272mila prodotti cosmetici privi della prevista etichettatura, all'interno di un locale di proprietà di un grossista operante in città. La merce è stata sequestrate e al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa.