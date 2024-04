Avellino, cambio al Comando della Guardia di Finanza in Irpinia: il colonnello Erre subentra a Minale

Il colonnello Leonardo Erre nuovo comandante della Guardia di Finanza irpina. Il Gruppo Avellino del comando provinciale delle fiamme gialle accoglie un nuovo dirigente, il colonnello Leonardo Erre, proveniente dal nucleo di polizia economico finanziaria di Trieste.

Erre prenderà il posto del colonnello Salvatore Minale, il quale, dopo un proficuo mandato di quasi 3 anni, assumerà un incarico di prestigio in Molise. Minale, giunto nel 2021 dopo aver comandato vari reparti operativi e territoriali del corpo, tra cui quelli di Ravenna, Milano, Busto Arsizio, Roma e Napoli, oltre a guidare il gruppo di antifalsificazione monetaria e altri mezzi di pagamento presso il Ministero delle Finanze, assumerà ora la direzione regionale del Molise in qualità di Capo di Stato Maggiore, un ruolo di stretta collaborazione con il Comandante Generale, il Generale Luca Cervi. Sotto la guida del colonnello Minale, il comando provinciale delle Fiamme Gialle di Avellino ha raggiunto un risultato di rilievo a marzo 2023, sequestrando il più alto valore di crediti d'imposta mai registrato in Italia.

È stata smascherata una truffa senza precedenti per un ammontare complessivo di circa 1,7 miliardi di euro relativi a ecobonus e bonus edilizi, con perquisizioni effettuate in 21 indagati per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato, in varie province tra cui Napoli, Avellino, Salerno, Milano, Lodi, Torino, Pisa, Modena e Ferrara. Il colonnello Erre, 48 anni, originario di Amelia (Terni) e laureato alla scuola di polizia economico-finanziaria, giunge al comando provinciale del corpo dopo aver guidato con successo il nucleo Pef delle Fiamme Gialle di Trieste dal settembre 2020.

Erre ha guidato una delle più significative operazioni antidroga sotto copertura mai condotte in Europa, culminata con 38 ordinanze di misura cautelare e il sequestro di 4,5 tonnellate di cocaina dal valore stimato di circa 250 milioni di euro sul mercato. Con il supporto del Gico e del Goa, e sotto il coordinamento del procuratore capo Antonio De Nicolo della direzione distrettuale antimafia del Friuli Venezia Giulia e del pubblico ministero Federico Frezza, Erre ha smantellato uno dei principali canali di traffico di cocaina colombiana in Italia.