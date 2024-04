Indebita compensazione e truffa sono le accuse contestate, a vario titolo, a 28 persone, rinviate a giudizio dal Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, al termine dell’udienza preliminare celebrata la scorsa settimana. Stando alle accuse, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 74 del 2000, partite dopo accertamenti dell’Agenzia delle Entrate insieme alla sezione di polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Nocera, ognuno dei singoli imputati non avrebbe versato determinate cifre allo Stato, utilizzando in compensazione crediti non spettanti.

Come funzionavano i raggiri secondo le accuse: nel presentare - tramite home banking - dei Modelli F24 relativi a diversi soggetti e contenenti la compensazione, gli imputati avrebbero ottenuto un ingiusto profitto, arrecando contestualmente danno all’erario. Nel caso di uno degli imputati, l’importo complessivo si attestò sugli oltre 4 milioni di euro. La competenza territoriale ha interessato il circondario di Nocera, nonostante l’eccezione presentata dalle difese, in quanto l’indebita compensazione fu il primo reato accertato, a vantaggio di una seconda persona che aveva domicilio fiscale a Sarno. Il resto dei coinvolti risiede a Pagani, Nocera, nella provincia di Napoli e in diverse città del nord.

La medesima accusa viene mossa al resto dei soggetti, molti di questi titolari di ditte individuali, che non versarono le somme spettanti utilizzando, in compensazione appunto, crediti inesistenti che andavano dai 60 ai 180mila euro.

Per i 28 imputati il Gup ha disposto il rinvio a giudizio, con l’inizio del dibattimento fissato per il prossimo mese di maggio, in composizione monocratica presso il Tribunale di Nocera Inferiore.