Milano, nascondeva 11 chili di cocaina nel parafanghi dell'auto: arrestato un uomo

Nascondeva droga e soldi all'interno dei parafanghi anteriori della sua autovettura. Arrestato in flagranza di reato un uomo trovato in possesso di undici chili di cocaina e di circa 88 mila euro in contanti. I Militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano l'hanno portato al carcere di San Vittore.

Le indagini dei finanzieri della Compagnia di Rho sono partite da una serie di accertamenti da parte dalle banche dati in uso alle forze di Polizia che avevano fatto emergere come l'uomo, in varie zone d'Italia, pur non avendo un reddito adeguato, utilizzasse vetture di grossa cilindrata prese a noleggio.

La perquisizione, estesa alla stanza occupata in un bed and breakfast della provincia, ha permesso di trovare il denaro, possibile provento dello spaccio, all'interno di una valigia. Il valore commerciale dello stupefacente sequestrato è stato stimato in circa 850 mila euro.