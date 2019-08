Si avvicina a una donna e la schiaffeggia senza motivo: «Me l'hanno detto gli alieni»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 21:34 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 21:52

E' passato di fronte al bar, l'ha vista, si è avvicinato e l'ha presa a schiaffi. Senza motivo. Quando i poliziotti gli hanno chiesto di spiegare il suo folle gesto, non ha avuto dubbi: «L'ho fatto perchè me lo hanno detto gli». Undi 36 anni ha aggredito senza ragione una 37enne che era seduta con una sua amica in un locale di viale Monte Nero, in zona piazza Cinque giornate, a Milano Il 36enne ha poi confessato di "sentire le voci" e di aver agito per seguire quanto detto dagli alieni ed è stato ricoverato al Fatebenefratelli per essere visitato. La donna è rimasta ferita soltanto in maniera lieve e non ha avuto bisogno delle cure mediche.